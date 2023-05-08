併購子公司 內房新招應對債務危機？

過去兩年內房陷入債務危機，多家房企破產倒閉，餘下的生還者不少仍在債務危機下苦苦掙扎，然而即使債台高築，這些求存房企仍花費手頭碩果僅存的資金購入合營公司的小股東股權，而且不是一家房企如此，更蔚然成風，分析認為藉著收購合作夥伴股權，是內房擺脫債務和存亡危機的一個方法。

內地樓市網站《樂居財經》報道，內地多家房企今年以來錄得多宗子公司股權轉讓，如旭輝（00884）和恒基兆業（00012）3月時互相收購石家莊、廣州兩項目公司對方股權，以把合營發展項目變成獨資發展。類似收購合作夥伴股權的運動 情況在各地內房頻繁出現，並成一個新潮流。

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併購子公司股權對債務高企的房企或無債務危機的國企內房也有很多益處，歸納出有六大好處。

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