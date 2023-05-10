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簡單了解「中國特色估值體系」

中特估

財金 15:24 2023/05/10

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「中國特色估值體系」是由中國證監會主席易會滿於2022年11月提出，上海證券交易所在5月11日將舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會，相信屆時將有「中國特色估值體系」的具體定義，而市場當前普遍解讀為政府本質上是要為「中國優勢資產重估」，即政府出招讓企業價值重估，此亦成為近來資金炒作國企股的理由，相關股份亦被稱為「中特估」概念股。

本文以信達證券報告，並加入同濟大學副教授王倩刊登於官媒《人民網》的分析，整理而來，介紹「中國特色估值體系」源起與衍生的投資機會。

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實施中國特色估值體系，會對金融市場產生怎樣變化，投資有迎來哪些機會，請見以下組圖。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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