「中國特色估值體系」是由中國證監會主席易會滿於2022年11月提出，上海證券交易所在5月11日將舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會，相信屆時將有「中國特色估值體系」的具體定義，而市場當前普遍解讀為政府本質上是要為「中國優勢資產重估」，即政府出招讓企業價值重估，此亦成為近來資金炒作國企股的理由，相關股份亦被稱為「中特估」概念股。

本文以信達證券報告，並加入同濟大學副教授王倩刊登於官媒《人民網》的分析，整理而來，介紹「中國特色估值體系」源起與衍生的投資機會。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

實施中國特色估值體系，會對金融市場產生怎樣變化，投資有迎來哪些機會，請見以下組圖。

訂戶請登入以繼續瀏覽全文。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...