美國債限危機 市場表現如何？

美國民主共和兩黨仍未就債務上限達成協議，加劇華爾街投資者的憂慮。回顧歷史，自 1960 年以來美國經歷了 78 次債務上限，幾乎每年都會上演且通過，當時投資市場表現又如何？

債務上限（Debt Limit）是國會對美國聯邦政府債務施加的上限，意在限制聯邦債務與財政支出的無序擴張。

當美國財政部耗盡現金和非常措施時，聯邦政府可能面臨債務違約，導致全球金融市場動盪。以2011年因債限美國首遭信貸降級為例，由於提限結果不明朗，投資者拋售國債，致短期債息急升。

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