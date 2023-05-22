中國經濟向高質量發展 須具備的四大要素

內地經濟數據參差，經濟發展續呈「L形」，不過，中國政府有見及此，即從數字上追求轉焦質量，提出「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。中國經濟要向高質量發展，便要具備四大要素。

2023年3月5日，中共總書記習近平在參加十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。另外，還指出必須完整、准確、全面貫徹新發展理念；必須更好統籌質的有效提升和量的合理增長；必須堅定不移深化改革開放、深入轉變發展方式；必須以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點，中國銀河證券直指，以上重點成為推動高質量發展提供了根本遵循和科學指引。

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