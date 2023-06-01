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英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU

科技 13:42 2023/06/01

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Nvidia市值早前突破1萬億美元，成功背後有賴行政總裁黃仁勳定出的「三芯」戰略，「三芯」即為「GPU+CPU+DPU」，GPU和CPU都較多人認識，那麼DPU又是甚麼？為何能成為英偉達的重點發展方向？

Nvidia行政總裁黃仁勳2021年年底更宣布，將產品路綫升級為「GPU+CPU+DPU」的「三芯」戰略，因為要為廠商和用家構建虛擬世界，需要透過強大運算力替元宇宙做基礎建設，而AI（人工智能）只屬元宇宙下一個範疇。

DPU是甚麼，不妨參考英偉達的介紹，詳見以下組圖。

    點擊圖片放大
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    +6

英偉達指出，市場有很多廠商聲稱生產出DPU，但 DPU 僅專注於一項或兩項功能。英偉達認為，DPU 須具備以下10項功能：

    點擊圖片放大

 

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撰文 : 許江明

欄名 : 科技新知

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