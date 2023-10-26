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人民幣可直接買藍籌股 人民幣增值有新出路

財金 08:52 2023/10/26

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特首施政報告要推動人民幣櫃台納入港股通。港交所 （00388） 6月19日起讓投資者用人民幣買賣部分港股，即原有港股除了本來的港元櫃台外，還會增設人民幣櫃台。事實上，港股並非首次有人民幣計價的方式供投資者參與，而是新措施下，將會有更多高知名度、甚至藍籌港股可供選擇，也成為本港人民幣投資的一個新出路。

藍籌股如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、中銀香港 （02388） 及友邦 （01299） 等都在申請開設人民幣櫃台，人民幣已可直接買藍籌，而人民幣櫃台的交易編號是在原有的股份編號前加上「8」，如騰訊為 （80700） 、中銀香港為 （82388） 。另外，每手交易股份數目亦與港元櫃台一樣。

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事實上，港股增設人民幣櫃台對香港金融業、上市公司及投資者三方都有利。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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