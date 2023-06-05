人民幣可直接買藍籌股？ 人民幣增值新出路

港交所6月19日起讓投資者用人民幣買賣部分港股，即原有港股除了本來的港元櫃台外，還會增設人民幣櫃台。事實上，港股並非首次有人民幣計價的方式供投資者參與，而是新措施下，將會有更多高知名度、甚至藍籌港股可供選擇，也成為本港人民幣投資的一個新出路。

據報道，快手 （01024） 已率先公布在6月19日當日開始推出人民幣櫃台，編號81024，在港元和人民幣櫃台，每手買賣單位都是100股B股。另外，藍籌股如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、中銀香港 （02388） 及友邦 （01299） 等都在申請開設人民幣櫃台，人民幣直接買進藍籌的時代將至。

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事實上，港股增設人民幣櫃台對香港金融業、上市公司及投資者三方都有利。

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