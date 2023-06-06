蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」

蘋果公司 （美：AAPL）6月5日舉行了2023年全球開發者大會（WWDC），是次大會主題爲Code new worlds（碼出新宇宙），蘋果於會上正式發布市場期待已久的混合實境（Mixed Reality， MR） 頭戴顯示裝置&mdash；&mdash；Apple Vision Pro。由於是蘋果2015發布Apple Watch以來，首次推出的全新類別産品，加上歷來多項產品如Mac、iPod、iPhone和iPad等的成功重新定義了整個行業，投資者對新產品也充滿期待，帶動蘋果市值衝破2.85萬億美元，創下歷史新高。本文介紹MR到底是甚麼？

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