  • 28°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」

科技 13:38 2023/06/06

分享：

分享：

蘋果公司 （美：AAPL）6月5日舉行了2023年全球開發者大會（WWDC），是次大會主題爲Code new worlds（碼出新宇宙），蘋果於會上正式發布市場期待已久的混合實境（Mixed Reality， MR） 頭戴顯示裝置&mdash；&mdash；Apple Vision Pro。由於是蘋果2015發布Apple Watch以來，首次推出的全新類別産品，加上歷來多項產品如Mac、iPod、iPhone和iPad等的成功重新定義了整個行業，投資者對新產品也充滿期待，帶動蘋果市值衝破2.85萬億美元，創下歷史新高。本文介紹MR到底是甚麼？

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 ；

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 許江明

欄名 : 科技新知

相關文章

【巨企布局】騰訊進軍XR擴展實境 XR為何被視元宇宙第一入口？
2022/06/30
【巨企布局】騰訊進軍XR擴展實境 XR為何被視元宇宙第一入口？
玩轉元宇宙 要懂MR與XR
2022/03/25
玩轉元宇宙 要懂MR與XR
復星財富李曉翀：蘋果推MR頭戴式裝置 望高偉電子持續受益
今日
復星財富李曉翀：蘋果推MR頭戴式裝置 望高偉電子持續受益

你可能感興趣

【巨企布局】騰訊進軍XR擴展實境 XR為何被視元宇宙第一入口？
06:41 2022/06/30
【巨企布局】騰訊進軍XR擴展實境 XR為何被視元宇宙第一入口？
玩轉元宇宙 要懂MR與XR
00:01 2022/03/25
玩轉元宇宙 要懂MR與XR
復星財富李曉翀：蘋果推MR頭戴式裝置 望高偉電子持續受益
今日 10:59
復星財富李曉翀：蘋果推MR頭戴式裝置 望高偉電子持續受益

最新專欄文章

高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3
今日
高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3
3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18
今日
3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18
英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU
2023/06/05
英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU
Google不再支援 初代Chromecast
2023/06/05
Google不再支援 初代Chromecast
微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話
2023/06/05
微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話
Apple VR AR 科技產品 WWDC

下一篇文章

英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「星艦」空中爆炸惹歡呼 試射計劃是成功還是失敗？
「星艦」空中爆炸惹歡呼 試射計劃是成功還是失敗？
【知多啲】「綠電」是甚麼？—— 泛指可再生能源發電
【知多啲】「綠電」是甚麼？—— 泛指可再生能源發電
為何馬斯克認為要叫停AI技術發展？
為何馬斯克認為要叫停AI技術發展？
AI熱潮來臨 元宇宙已過氣？ 盤點過去熱門投資主題
AI熱潮來臨 元宇宙已過氣？ 盤點過去熱門投資主題
英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU
英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU