檢視庫存周期 發掘投資機會 宏觀 16:41 2023/07/31 分享： 分享： 庫存周期反映行業以至個股的趨勢表現。投資者可憑借比對公司庫存資訊，發現公司所處的周期，尋找投資出入市契機。粵開證券新近發表報告，借助庫存資訊提供了國內當前生意不憂做的有前景行業。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 經濟101 相關文章 庫存過剩令零售清算機構大賺 2022/08/02 庫存過剩令零售清算機構大賺 行業去庫存 參考基欽周期 2023/06/05 行業去庫存 參考基欽周期 你可能感興趣 庫存過剩令零售清算機構大賺 15:53 2022/08/02 庫存過剩令零售清算機構大賺 行業去庫存 參考基欽周期 16:44 2023/06/05 行業去庫存 參考基欽周期 最新專欄文章 央行的限制 滙率制度上的「不可能三角」 2023/07/18 央行的限制 滙率制度上的「不可能三角」 為何油站油價快上慢落？ 2023/07/04 為何油站油價快上慢落？ 社會資源分配最佳狀態 認識「帕累托最優」 2023/06/30 社會資源分配最佳狀態 認識「帕累托最優」 中美CPI權重大不同 為何核心通脹都要剔除能源及食品價格？ 2022/11/11 中美CPI權重大不同 為何核心通脹都要剔除能源及食品價格？ 內地重啟「供銷社」？ 其實不曾離開過！ 2022/11/10 內地重啟「供銷社」？ 其實不曾離開過！ 經濟數據表現 經濟