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檢視庫存周期 發掘投資機會

宏觀 16:41 2023/07/31

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庫存周期反映行業以至個股的趨勢表現。投資者可憑借比對公司庫存資訊，發現公司所處的周期，尋找投資出入市契機。粵開證券新近發表報告，借助庫存資訊提供了國內當前生意不憂做的有前景行業。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 經濟101

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