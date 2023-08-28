「微信小程序」 13億人都在用

微信小程序，是小程序的一種，英文名Wechat Mini Program，是一種不需要下載安裝即可使用的應用，用戶掃一掃或搜一下即可打開應用。據統計，截至2022年12月，中國網民規模為10.67億，2022年中國微信用戶已達到12.9億人，按年增長1.57%。微信小程序DAU已突破6億，手機遊戲使用時長最高。

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