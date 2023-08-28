「微信小程序」 13億人都在用 科技 11:05 2023/08/28 分享： 分享： 微信小程序，是小程序的一種，英文名Wechat Mini Program，是一種不需要下載安裝即可使用的應用，用戶掃一掃或搜一下即可打開應用。據統計，截至2022年12月，中國網民規模為10.67億，2022年中國微信用戶已達到12.9億人，按年增長1.57%。微信小程序DAU已突破6億，手機遊戲使用時長最高。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 許江明 欄名 : 財金小字典 最新專欄文章 上海「科創板」 中國的納斯達克 今日 上海「科創板」 中國的納斯達克 深圳「創業板」 扶持中小企 今日 深圳「創業板」 扶持中小企 「金融科技」 顛覆傳統金融模式 2023/08/25 「金融科技」 顛覆傳統金融模式 「均值回歸」 估值傾向回歸平均值 2023/07/05 「均值回歸」 估值傾向回歸平均值 「一籃子貨幣」 外幣組合估算滙率 2023/06/25 「一籃子貨幣」 外幣組合估算滙率 中國市場 微信 手機Apps 移動裝置 人工智能