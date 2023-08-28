  • 29°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「微信小程序」 13億人都在用

科技 11:05 2023/08/28

分享：

分享：

微信小程序，是小程序的一種，英文名Wechat Mini Program，是一種不需要下載安裝即可使用的應用，用戶掃一掃或搜一下即可打開應用。據統計，截至2022年12月，中國網民規模為10.67億，2022年中國微信用戶已達到12.9億人，按年增長1.57%。微信小程序DAU已突破6億，手機遊戲使用時長最高。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 財金小字典

最新專欄文章

上海「科創板」 中國的納斯達克
今日
上海「科創板」 中國的納斯達克
深圳「創業板」 扶持中小企
今日
深圳「創業板」 扶持中小企
「金融科技」 顛覆傳統金融模式
2023/08/25
「金融科技」 顛覆傳統金融模式
「均值回歸」 估值傾向回歸平均值
2023/07/05
「均值回歸」 估值傾向回歸平均值
「一籃子貨幣」 外幣組合估算滙率
2023/06/25
「一籃子貨幣」 外幣組合估算滙率
中國市場 微信 手機Apps 移動裝置 人工智能

下一篇文章

輝達供應「二流芯片」予中國？