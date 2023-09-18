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【當年今日】15年前金融海嘯 金管局注資港股上演「大奇蹟日」

財金 11:21 2023/09/18

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雷曼兄弟在2008年9月15日申請破產，引發金融市場連鎖反應，環球股市出現股災，其中恒指在9月18日半日暴瀉超過1,300點，低見16,283點，但於下午大市因多國央行及香港金融管理局向市場注入資金，突然大幅反彈，更一度倒升逾200點，反彈幅度超過1,500點，最終收市報17,632點，全日僅跌4點，成為本港金融史上一次「大奇蹟日」。

第二次918「奇蹟日」發生在2018年，時值中美貿易戰不斷升温，拖累恒指上午曾跌284點，低見26,648點，不過下午傳出「國家隊」入市支持A股，刺激A股反彈，同時帶動港股「V」彈，重上27,000點，收市升151點報27,084點。相比2008年那次，2018年的單日反向倒升算是一次「小奇蹟日」。

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撰文 : 許江明

欄名 : 財金史話

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