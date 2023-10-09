【颱風停市】風後復市升定跌？ 參考過去15年統計紀錄

颱風「小犬」襲港，天文台10月8日中午掛起8號風球，8號風球信號延續至10月9日11：40，黑色暴雨警告信號將在10：30轉為紅色，意味港股只會半日停市。筆者統計過去15年颱風休市後港股復市表現，可視作另類投資數據參考。

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筆者統計自2008年起，過去15年間共有19天因颱風緣故而港股須要休市，當中11日是全日休市，7日是上午停市，1日是提前收市2小時，共計休市近15日。19次颱風休市後港股復市，有10次是錄得跌幅。其中2009年至2016年8月更是連續錄得8次下跌，跌幅介乎0.01-1.76%。錄得上升的次數則為9次，跌市稍微領先。

對上一次港股休市，要數到2023年9月1日（周五），當時颱風「蘇拉」襲港，全日停市，9月4日（周一）復市，當日恒指收升462點或2.51%。

另外，值得一提，2008年8月22日港股同樣因颱風休市，其時本港股市受雷曼事件引發的環球金融海嘯影響，此前一個月港股累跌2800多點或12%，當時美股傳出雷曼兄弟或有投資者入股及期油價格下跌，刺激港股在其後交易日復市（2008年8月25日）反彈712點或3.49%至21104點，為歷年風後復市表現最佳的交易日。

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