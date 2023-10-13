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領先全球 華為擁5.5G技術

財金 15:29 2023/10/13

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華為在《2023全球行動寬頻論壇》發布全球首個5.5G產品解決方案，能使網絡能力提升10倍，明年上半年將推出5.5G手機。這項技術突破對現有生活上將帶來何種的提升？

詳見以下組圖：

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撰文 : 許江明

欄名 : 科技新知

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