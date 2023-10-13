領先全球 華為擁5.5G技術 財金 15:29 2023/10/13 分享： 分享： 華為在《2023全球行動寬頻論壇》發布全球首個5.5G產品解決方案，能使網絡能力提升10倍，明年上半年將推出5.5G手機。這項技術突破對現有生活上將帶來何種的提升？詳見以下組圖： ▼點擊圖片放大 +4 +3 ★★新書登場★★ hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》 ★★新書預告★★ 大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 許江明 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 微軟Azure AI 添3大醫療流程 今日 微軟Azure AI 添3大醫療流程 日產第2款電動概念車 專攻戶外活動用家 今日 日產第2款電動概念車 專攻戶外活動用家 新PS5體積減逾3成 數位版售3518元 2023/10/12 新PS5體積減逾3成 數位版售3518元 基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 2023/10/11 基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 2023/10/11 微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 寬頻 商品 產品 6G 華為 5G