【收息攻略】今年到期iBond債價再創新高 回報有幾吸引？

香港政府自2014年起推出香港政府通脹掛鈎債券（iBond），其中第七批iBond （04239） 將於今年11月16日到期，而其在交易所的債價近日回升並在10月27日創下1年新高（99.9元）。原來該iBond餘下1次債息，且債價有折讓，令持約20日的回報率較一般港元定存為高。不過投資者買入iBond前要先計好佣金或手續費成本是否划算。

香港政府通脹掛鈎債券（iBond）是一種三年期港元政府債券，每手面值一萬港元，每半年派息一次，其息率分浮息及定息，浮息與香港最近六個月的通脹率（以綜合消費物價指數為準）掛鈎，2020年第七批iBond定息為兩厘（保底息），最終派息率以高者為準。

至於債息怎樣計，詳見：【收息攻略】到期iBond交易最後倒數 現入市實收債息有幾多？

iBond破頂有原因，詳見以下組圖講解

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