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中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？

財金 14:58 2023/11/09

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從政府、官媒到民間普羅，在談到當前出口火熱的產品或產業，很多時統稱為「新三樣」，也是推動國家經濟的主要三大產業。既然有「新三樣」也就有「舊三樣」，到底是甚麼？

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    撰文 : 許江明

    欄名 : 投資學堂

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