中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？ 財金 14:58 2023/11/09 分享： 分享： 從政府、官媒到民間普羅，在談到當前出口火熱的產品或產業，很多時統稱為「新三樣」，也是推動國家經濟的主要三大產業。既然有「新三樣」也就有「舊三樣」，到底是甚麼？ ▼點擊圖片放大 +2 ★★新書登場★★ hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》 ★★新書預告★★ 大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 準時還款 仍有機會被銀行「Call Loan」？ 今日 準時還款 仍有機會被銀行「Call Loan」？ 為何中國物價走在「坎坷」路上？ 今日 為何中國物價走在「坎坷」路上？ 【雷軍有計】對標iPhone Pro 小米新旗艦機殺出血路 2023/11/06 【雷軍有計】對標iPhone Pro 小米新旗艦機殺出血路 【每日一學】金管局出招 認識「貼現」及「貼現率」 2023/11/01 【每日一學】金管局出招 認識「貼現」及「貼現率」 「克強指數」 評估中國經濟表現的另類指標 2023/10/30 「克強指數」 評估中國經濟表現的另類指標 經濟 中國 可持續發展 科技產品