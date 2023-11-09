中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？

從政府、官媒到民間普羅，在談到當前出口火熱的產品或產業，很多時統稱為「新三樣」，也是推動國家經濟的主要三大產業。既然有「新三樣」也就有「舊三樣」，到底是甚麼？

▼ 點擊圖片放大 +2

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...