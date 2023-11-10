透視基建投資規模 認識「財政四本帳」 財金 10:49 2023/11/10 分享： 分享： 政府財政是影響基礎建設最直接的因素，當中又由4個因素構成，分別是：公共預算、政府性基金預算、國營資本經營預算、社會保險基金預算，官方統稱為「財政四本帳」。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 ★★新書登場★★ hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》 ★★新書預告★★ 大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 許江明 欄名 : 財金小字典 最新專欄文章 「補短板」就是救市？ 認識「木桶理論」 2023/11/03 「補短板」就是救市？ 認識「木桶理論」 此REITs不同彼REITs 認識國內大熱基建REITs 2023/10/25 此REITs不同彼REITs 認識國內大熱基建REITs 【財金小知識】「保險深度」 反映一國保險業覆蓋率 2023/09/20 【財金小知識】「保險深度」 反映一國保險業覆蓋率 【財金小知識】「前置式監管」 證監打擊「啤殼」 2023/09/18 【財金小知識】「前置式監管」 證監打擊「啤殼」 「信息比率」愈高 基金超額收益愈高 2023/09/17 「信息比率」愈高 基金超額收益愈高 財政政策 宏觀分析 基建 社會保險