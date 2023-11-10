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透視基建投資規模  認識「財政四本帳」

財金 10:49 2023/11/10

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政府財政是影響基礎建設最直接的因素，當中又由4個因素構成，分別是：公共預算、政府性基金預算、國營資本經營預算、社會保險基金預算，官方統稱為「財政四本帳」。

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撰文 : 許江明

欄名 : 財金小字典

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