【宅男經濟熱】戀愛體驗 如何變現？

戀愛體驗，可能是宅男最大的痛點，聰明錢總能針對市場痛點，炮製新品，來個創新爆款的「搖錢樹」。

說的是內地高居熱搜的爆紅遊戲《完蛋！我被美女包圍了！》（下稱：《完蛋！》）。這關注的熱度，由玩家，到金融市場也掀起了熱論。

這實際是劇情互動遊戲，也是內地00後流行的「劇本殺」即角色代入的進化版,將此容入網絡遊戲，民生證券研報認為，這是劇集新場景的探索，更傾向將劇情互動遊戲看作單機遊戲的一種細分品類，整體增長有限；劇情互動遊戲是新內容形態+新管道的結合。

根據西南證券研報，短劇的產業鏈主要分為短劇生產和分發兩個環節，參與者包括網文/遊戲公司、MCN機構、影視公司和長短視頻互聯網平台。

在短劇的上游生產環節，主要由網文、動漫、遊戲等公司提供短劇的IP或者版權，MCN、影視公司或創作達人合作拍攝和出品短劇，他們可以作為短劇版權商，也可以將拍攝完畢的短劇打包售予三方短劇版權商。

最後短劇版權商可以直接ToC提供短劇，獲取觀眾的分集付費和會員充值收入；也可以ToB和分銷商分成合作，分銷商負責在包括長短視頻、內容社區、小程式等的互聯網平台上線短劇以及為其投放流量。

按西南證券研報的解說，真人互動影視遊戲只是短劇產業鏈的「輸出」環節中為觀眾提供短劇的一種變現方式，但實際上，短劇的終端盈利模式主要有3種：

1.會員付費：包括定期的會員費和單部劇集購買。 2.廣告變現：廣告收入包括彈跳式廣告、廣告植入、IP授權行銷。 3.電商帶貨：爆款短劇自身也能成為一個IP，通過售賣周邊產品可以達到再次變現。

相比於劇情互動遊戲，民生證券研報認為劇集更具想像空間。一方面劇集內容由toB的產品形態，發展至toC的遊戲產品形態，優質產品收入空間得以打開；另一方面劇集的上綫管道由視頻平台變為應用商店管道，新的管道意味著新的行銷方式及新的使用者群體，有望帶來新的增量空間。

內地金融界認為，通過短劇來引爆遊戲，這種創新的模式具有獨到的優勢，較能吸引人。不過，遊戲最終還看短劇內容是否有足夠吸引力。短劇加遊戲方面，未來還需要拓展新的形式。

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