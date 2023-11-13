iBond資金將回籠 可揀的四個穩健賺息選項 財金 15:54 2023/11/13 分享： 分享： 香港政府2020年推出的第七批iBond （04239） 將於今年11月16日到期，投資將取得本金和最後一次債息，投資者如想繼續穩健賺息，以下有四大選項。詳見以下組圖： ▼點擊圖片放大 +5 +4 ★★新書登場★★ hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》 ★★新書預告★★ 大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？ 今日 中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？ 準時還款 仍有機會被銀行「Call Loan」？ 2023/11/10 準時還款 仍有機會被銀行「Call Loan」？ 為何中國物價走在「坎坷」路上？ 2023/11/10 為何中國物價走在「坎坷」路上？ 【雷軍有計】對標iPhone Pro 小米新旗艦機殺出血路 2023/11/06 【雷軍有計】對標iPhone Pro 小米新旗艦機殺出血路 【每日一學】金管局出招 認識「貼現」及「貼現率」 2023/11/01 【每日一學】金管局出招 認識「貼現」及「貼現率」 定期存款 債券 iBond