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iBond資金將回籠 可揀的四個穩健賺息選項

財金 15:54 2023/11/13

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香港政府2020年推出的第七批iBond （04239） 將於今年11月16日到期，投資將取得本金和最後一次債息，投資者如想繼續穩健賺息，以下有四大選項。詳見以下組圖：

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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