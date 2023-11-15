消費新時代 買手制電商起動

科技發展日新月異，消費模式也是話變就變，傳統綜合型電商的高速增長告終，在2023年雙十一期間銷售額錄得下跌，近幾年冒起的直播電商則撑起整個電商業的增長，然而直播電商增速也與去年同期比較有顯著回落，最新彈起的是一種新型電商模式——買手制電商。

買手制電商由小紅書發起，小紅書今年首度參加雙十一電商購物節取得理想成績。小紅書雙十一訂單為去年同期的3.8倍，參與商家數為去年同期4.1倍，直播間商品成交金額（GMV）為去年同期的4.2倍，商品筆記GMV則為去年同期3.6倍。此外，直播方面，小紅書平台數據顯示，店播開播商家數量相較於去年同期成長700%，店播GMV為去年同期的6.9倍，店播漲粉量是去年同期的14.2倍。同時，雙11期間，在小紅書平台開播的買手數量是去年同期的3.3倍，買手直播GMV則為去年的3.5倍。

甚麼是買手制電商，詳見以下組圖：

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