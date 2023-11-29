電商估值 可用「市銷率」

市銷率（Price to Sale Ratio，簡稱PS）即股價除以每股營業額，或市值除以營業額，比率愈低反映估值愈低。因為相對於公司盈利，營業額較難被操縱，而且不受折舊等會計原則影響，可彌補市盈率的不足。市銷率亦用作電商公司估值之用。

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