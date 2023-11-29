電商估值 可用「市銷率」 財金 15:07 2023/11/29 分享： 分享： 市銷率（Price to Sale Ratio，簡稱PS）即股價除以每股營業額，或市值除以營業額，比率愈低反映估值愈低。因為相對於公司盈利，營業額較難被操縱，而且不受折舊等會計原則影響，可彌補市盈率的不足。市銷率亦用作電商公司估值之用。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 財金小字典 最新專欄文章 美國購物節 「黑色星期五」與「Cyber Monday」 2023/11/27 美國購物節 「黑色星期五」與「Cyber Monday」 APEC開會 港推「亞太自由貿易區」？ 2023/11/22 APEC開會 港推「亞太自由貿易區」？ 直播帶貨的變奏 從「頭部主播」到「店播」 2023/11/20 直播帶貨的變奏 從「頭部主播」到「店播」 透視基建投資規模 認識「財政四本帳」 2023/11/13 透視基建投資規模 認識「財政四本帳」 「補短板」就是救市？ 認識「木桶理論」 2023/11/03 「補短板」就是救市？ 認識「木桶理論」 網購平台 美股 港股 營業額 市盈率