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阿里是不夠拼 還是拼多多太拼

財金 10:53 2023/12/12

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市場總喜歡把阿里 （09988） 與拼多多（美：PDD）做比對，從股價到業績，從市值到估值。實際的實際，兩者都是來自內地電商企業，阿里成名已久，拼多多算是後起之秀。

業績與股價表現是資金選擇的結果，但資金選擇的背後，到底又是以什麼因素衡量？是阿里不夠拼，還是拼多多太拼了？

在內地主攻下綫城市的電商拼多多（美：PDD）績後股價強勢，於11月29日美股交易時間期間市值更一度超越龍頭電商阿里巴巴 （09988） ，成為美國市值最高的中國企業。

同樣在國內經營電商業務，阿里巴巴股價近日持續探底，而拼多多則在過去半年類似1.1倍，兩者表現迥異，關鍵與盈利及盈利前景有關。然而投資者每次考慮入市與否前，也應先從不同估值指標來衡量當前公司估值平定貴，再作決定。

本文從網上最新報價估值系統水平，比拼包括京東 （09618） 在內的中國三大電商當前估值。詳見以下組圖：

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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