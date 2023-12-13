誰是懂車帝？ 汽車公測同時開罪長城 吉利 華為

誰是懂車帝 敢開罪長城 吉利 華為？內地車壇熱議，事關一個汽車寒冬測試。

內地近日發布了《2023懂車帝冬測》，其中，是在嚴寒情況下混動車型純電續航達成率的測試成績，引發車界熱議。

據悉，懂車帝測試在嚴寒情況下的混動車型純電續航達成率，約20個車型參加測試。其中，比亞迪 （01211） 旗下的仰望以逾85%的續航達成率排名第一，華為、賽力斯聯合打造的問界M7增程版倒數第一，只有31.6%。

隨後，余承東、AITO汽車、長城汽車 （02333） 和吉利 （00175） 高級副總裁楊學良均表示質疑。

而懂車帝官方微博則回應，2023懂車帝冬測所有項目使用統一測試標準，符合用戶冬季極寒環境用車場景，不存在區別對待。目前，懂車帝冬測正在進行中。並將於12月14日上午9點，會在漠河舉行2023冬測開放日，誠邀所有參與車企現場觀測，並將全程直播。

至於懂車帝何許人，它其實是個汽車資訊平台，標著的是懂車更懂你。懂車帝累計用户超過2.4億。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...