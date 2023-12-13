城市化推進 中國經濟新「增長極」

人民銀行貨幣政策委員會委員、國務院發展研究中心原副主任王一鳴指出，城鎮化集聚將使得大都市圈和城市群的地位會進一步提升，「增長極」加「大通道」的模式將主導未來的區域發展格局。

所謂「大通道」，是指公路、鐵路、海運、航空等多種運輸方式高效聯動，至於「增長極」則是區域發展的理論，在內地經濟學者或企業發展都常聽到這名詞，詳見以下組圖。

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