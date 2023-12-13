  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 23:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

城市化推進 中國經濟新「增長極」

宏觀 15:51 2023/12/13

分享：

分享：

人民銀行貨幣政策委員會委員、國務院發展研究中心原副主任王一鳴指出，城鎮化集聚將使得大都市圈和城市群的地位會進一步提升，「增長極」加「大通道」的模式將主導未來的區域發展格局。

所謂「大通道」，是指公路、鐵路、海運、航空等多種運輸方式高效聯動，至於「增長極」則是區域發展的理論，在內地經濟學者或企業發展都常聽到這名詞，詳見以下組圖。

點擊圖片放大
+3
+2

  • ...

    撰文 : 許江明

    欄名 : 投資學堂

    最新專欄文章

    現貨金價搶升 追黃金升浪有五大途徑
    2023/12/12
    現貨金價搶升 追黃金升浪有五大途徑
    阿里是不夠拼 還是拼多多太拼
    2023/12/12
    阿里是不夠拼 還是拼多多太拼
    金礦股屬黃金槓桿投資？
    2023/12/12
    金礦股屬黃金槓桿投資？
    「跨國指數」如經濟寒暑表 示企業發展谷定縮
    2023/12/12
    「跨國指數」如經濟寒暑表 示企業發展谷定縮
    中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？
    2023/12/04
    中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？
    城鎮化 經濟 宏觀分析 中國

    上一篇文章

    【MSCI研究ESG】「生物多樣性」被破壞 你我荷包都受損？

    下一篇文章

    【MSCI研究ESG】何解亞太區成應對全球氣候挑戰關鍵？