城市化推進 中國經濟新「增長極」 宏觀 15:51 2023/12/13 分享： 分享： 人民銀行貨幣政策委員會委員、國務院發展研究中心原副主任王一鳴指出，城鎮化集聚將使得大都市圈和城市群的地位會進一步提升，「增長極」加「大通道」的模式將主導未來的區域發展格局。所謂「大通道」，是指公路、鐵路、海運、航空等多種運輸方式高效聯動，至於「增長極」則是區域發展的理論，在內地經濟學者或企業發展都常聽到這名詞，詳見以下組圖。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 現貨金價搶升 追黃金升浪有五大途徑 2023/12/12 現貨金價搶升 追黃金升浪有五大途徑 阿里是不夠拼 還是拼多多太拼 2023/12/12 阿里是不夠拼 還是拼多多太拼 金礦股屬黃金槓桿投資？ 2023/12/12 金礦股屬黃金槓桿投資？ 「跨國指數」如經濟寒暑表 示企業發展谷定縮 2023/12/12 「跨國指數」如經濟寒暑表 示企業發展谷定縮 中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？ 2023/12/04 中國經濟增長引擎 「新三樣」和「舊三樣」是甚麼？ 城鎮化 經濟 宏觀分析 中國