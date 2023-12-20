【股息貴族】港股唯一 連續26年增派息 兼有6厘息港股

「股息貴族」絶對是投資場上金牌封號。「股息貴族」貴不在股貴，貴的是無論公司派息，還是持有者收息，都經得起風浪，耐得住時間考驗，才能成就「股息貴族」的封號，喜好收息朋友，可知港股的「股息貴族」還剩多少 ？

「股息貴族」目前在港股碩果僅存的只有一隻！

所謂「股息貴族」，就是連續25年以上都能每年增加分派的公司。投資收息股，不是以高息為傲，更應注重穩定和持續的盈利和派息能力，因此有能力連續25年以上增加派息的輝煌歷史公司，便被市場奉為「股息貴族」（Dividend Aristocrats） 。

港股以往有多隻持續多年均能每年增加派息的公司，奈何一個持續3年的疫情，摧毀了不少潛在「股息貴族」，穩健如領展 （00823） 也掉下神壇，2023財年要按年削派息，結束17年連年增息之旅。

本文介紹「股息貴族」的由來，還會披露港股現存唯一的「股息貴族」股份，及有潛力晉身「股息貴族」的公司。

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