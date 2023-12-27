用「薩姆定律」檢視美國經濟衰退未？

市場一直關心美國是否已陷經濟衰退，這將影響全球息口走勢以及全球各大經濟體表現。事實上，有一個指標來測算衰退，是上世紀70年代至今未曾失誤的，那就是「薩姆定律」。

▼ 點擊圖片放大 +2

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...