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用「薩姆定律」檢視美國經濟衰退未？

財金 13:21 2023/12/27

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市場一直關心美國是否已陷經濟衰退，這將影響全球息口走勢以及全球各大經濟體表現。事實上，有一個指標來測算衰退，是上世紀70年代至今未曾失誤的，那就是「薩姆定律」。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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