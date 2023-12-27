用「薩姆定律」檢視美國經濟衰退未？ 財金 13:21 2023/12/27 分享： 分享： 市場一直關心美國是否已陷經濟衰退，這將影響全球息口走勢以及全球各大經濟體表現。事實上，有一個指標來測算衰退，是上世紀70年代至今未曾失誤的，那就是「薩姆定律」。 ▼點擊圖片放大 +2 ★★新書登場★★ hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》 ★★新書預告★★ 大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【同股不同權】 商湯創辦人突離世 揭投票權跟人不跟股 今日 【同股不同權】 商湯創辦人突離世 揭投票權跟人不跟股 「聖誕鐘 買滙豐」的邏輯與現實 2023/12/22 「聖誕鐘 買滙豐」的邏輯與現實 美國要減息 誰有權話事？ 2023/12/21 美國要減息 誰有權話事？ 城市化推進 中國經濟新「增長極」 2023/12/19 城市化推進 中國經濟新「增長極」 萬達王健林與碧桂園楊惠妍 如何從「對賭協議」中脫險？ 2023/12/18 萬達王健林與碧桂園楊惠妍 如何從「對賭協議」中脫險？ 經濟衰退