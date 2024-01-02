【央行手影】減息前 衰退先唬人

減息是一國中央銀行的貨幣政策操作，減息前會有哪些預兆？

一.央行或財金官員吹風、放風

二.經濟數據出現疲態

三.其他：左右央行政策的市場因素，或突發事件

從哪裏可以得知減息綫索？

一般減息都會有「預警」或「劇透」，除了上述的三種預兆之外，大家可以透過機構分析、經濟學家預估的央行基準利率差距，得悉未來的減息的概率（機會率）。

以美國聯邦基金利率為例，從下圖可見，市場對美聯儲首場議息，2024年2月1日的息口預期，逾８成人預估，息率不變。

至於減息利理由，自是經濟下滑，「經濟衰退」便是最常出現在減息前的「經濟形勢預估」，但實際上，減息≠衰退。

因為央行的貨幣政策，是一種預期、保險性的操作，這預期與保險的前題都是把經濟形勢引導致符合國家發展目標的方向，所以，貨幣政策的操作是應該具備前瞻性，倘到經濟真的陷入衰退才減息，則某程度央行已是反應滯後，要把經濟重新引導至目標方向只會更費勁。

2024首個減息國

至於2024年第一個帶頭減息的國家，卻是戰爭中的以色列。以色列2024年元旦當天就公布的減息決定，不僅令以色列央行成為了年內第一間減息央行，以色列也是過往2年全球加息潮後，第一個宣布放寬貨幣政策的發達國家。

以色列之所以減息，主要緣於戰爭導致的國防和民事成本加重，預計將達2100億謝克爾(約合580億美元)，這將成為一個「預算負擔」，需要通過削減與戰爭無關的領域的開支和增加收入（通常意味著提高稅收）來解決。

而倘若市場認為以色列正在走向長期債務的上升路上，則很可能導致息率上升、貨幣貶值和通貨膨脹，而需要提高央行利率。

以色列四年來首次減息

以色列央行行長Amir Yaron表示，「現在不採取行動......將來可能會對經濟帶來更大的損失。現在需要的是制定一份負責任的預算，需要在優先事項方面做出那些不容易做出的調整和決定。」

參考2024年最先減息的以色列為例，其減息的背後，都是保險式的預先操作。

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