「抵押補充貸款」會是人行托市大招？

年末年初向來是市場資金偏緊的時候，不過1月2日，人行以利率招標方式進行了1,370億元人民幣7天期逆回購操作，令當天逆回購到期回籠量達10,060億元，即人行在當天公開市場實現淨回籠8,690億元人民幣。人行此時「收水」並非要令資金進一步抽緊，反而是市場資金面寬鬆的訊號，這源於在跨年前夕，人行已率先向市場投放大量資金所使然，當中便包括「抵押補充貸款」。

在年前的最後5個交易日，為熨平資金利率波動，人行在公開市場累計淨投放12,570億元，而早在2023年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增「抵押補充貸款」（PSL）3,500億元。期末抵押補充貸款餘額為32522億元。這是自2023年2月淨新增抵押補充貸款17億元後，抵押補充貸款再次淨新增。

有分析認為，當下PSL工具有再度運用的合適條件，在加大「三大工程」支援力度的要求下，重啟PSL工具提供中長期低成本資金支持來托舉地產投資的必要性正在上升。本文介紹甚麼是抵押補充貸款（PSL）的由來和作用。詳見以下組圖：

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