ETF升了 會有溢價風險被叫停？

股場有芸，升就谷，輸就縮，但ETF界，買了升的ETF，原來會有溢價風險，後果會被臨時停牌。這個案來自近年升幅無兩的日股ETF，而香港會出現這種情況嗎？

人往高處，水往低流，日股上升惹得內地股民也爭相投資，買日股ETF是個便捷途徑,內地有隻華夏野村日經225ETF（滬：513520）1月17日因溢價風險在開市後遭上交所臨停牌1小時後，1月18日再度被提示溢價風險，並宣布自開市起至10：30停牌。

值得一提是，這隻華夏野村日經225ETF，在1月17日恢復交易後，一度升至1.605元人民幣，按日升至10%，此後拋售增加，收市倒跌約1%，跌至1.444元人民幣，相對資產淨值1.3154元溢價9.5%。 ETF價格波動反映停牌未足以令市場冷靜下來。

而同樣有日股ETF的香港，又會否因為溢價過高而被叫停牌？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港是不會出現ETF溢價過高被叫停的情況，詳見以下組圖：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

內地股民買爆日股ETF，本港也有兩隻可供選擇的日股ETF：

▼ 點擊圖片放大

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此