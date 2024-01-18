港股為何要為內地爆雷埋單？

中港股市自2024以來，不僅未有好轉，更頻頻遭「爆雷」事件拖累而「跌跌不休」，隨着內地爆雷事件頻生，股市更被形容為瘋狂狀態，到底何謂「爆雷」，內地股市爆雷，關港股何事？緣何港股成了雷區受害者？

「爆雷」乃內地的金融術語，來自網路流行詞，一般指的是P2P平台因為逾期兌付或經營不善，未能償付投資人本金利息，而出現的平台停業、清盤、法人走佬、平台失聯、倒閉等問題。

內地近期「爆雷」事件

1.中國領先的大型資產管理公司─中植集團向法院申請玻產

2.A股市場大跌，令相關指數產品面臨爆倉風險，市場傳出投資公司旗下產品淨值觸及預警綫。網上流傳為半夏投資創始人李蓓旗下半夏永泰宏觀2號。

3.衍生工具-結構產品爆倉，導致投資者血本無歸。內地傳出4倍槓桿雪球結構產品出自廣發證券旗下。

爆雷殺傷力

一如其名，如雷轟動的殺傷力在於其骨牌效應，對於股市來說就是個連環殺戮。

例子一 資產管理公司出事

中植集團去年11月正式爆雷，資不抵債逾2200億元人民幣，其後以「明顯缺乏清償能力」為由申請破產清算，今年1月5日獲得北京法院受理。

受害人除了購買該集團投資產品的苦主之外，中植旗下持有的資產、個股，甚至中港股市亦拖累，因而被市場戲稱為中國版雷曼。

例子二 對冲基金產品價值急跌

倘投資人的投資投放的資金跌破資產淨值、無法贖回，或基金經理走佬，則又是一個血本無歸的慘劇。

例子三 結構產品出事

雪球結構產品是內地不少券商發行的高端理財產品，本質上屬於期權衍生品工具，有相當高的投資風險，類似於2008年金融海嘯導致大量香港投資者損失慘重的累股證（Accumulator），當時被投資者戲稱為「I Kill You Later 」。內地投資界曾有聲音批評，券商把期權衍生品交易包裝成理財產品，可能導致大量投資者血本無歸。

基本上述３個爆雷例子，對金融市場都有一定的傳導性，就像藤與瓜的關係：

投資公司投資產品尤其結構性產品失利→補倉→價格不停下跌→資產價值迅速蒸發→機構籌旗借揼水引發沽貨潮甚至斬倉式出貨→金融市場陷入惡性循環

港股邊廂，間接但重創，因為港股的持貨者中也有不少內地機構投資者，包括公私募基金，一旦持貨者等錢使，便不問價沽，只要你持有的資產在雷區範圍，那就要有被迫埋單的準備。