「核心CPI 」增長放緩 日本「負利率」繼續？

日本政府一直致力目標達到通脹2%，最新數據顯示，日本2023年12月核心CPI為2.3%，符合政府目標，但連續第二個月放緩，若跌勢持續恐未來不久便要失收，故數據為日本央行下星期議息不結束「負利率政策」提供支持。日本通脹放緩似乎對投資者和旅客而言是好消息。

日本2023年12月，包括能源成本但扣除新鮮食品價格的全國核心消費物價指數按年升幅由前一月的2.5%，放緩至2.3%，是2022年6月以來最小的升幅，符合市場預期。至於整體全國消費物價指數按年升幅放緩至2.6%。

睇通脹為何更重視核心CPI？

核心CPI（消費物價指數，Core Consumer Price Index），是指在整體CPI中扣除食品及能源價格波動後的通脹率。

因食物類與能源類價格波動大，容易受到季節性因素或偶發性事件的影響，扭曲真正物價狀況。為了能真正觀察到一般消費物價的變動走勢，因而另行編製剔除食物類與能源類價格的消費物價指數，稱為核心物價指數。

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核心CPI或通脹如何影響到日本「負利率政策」？先來了解何謂「負利率政策」：















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