【爆雷系列】「雪球」爆炸 股市連環殺

市弱多驚嚇，內地市場聞「雪球」色變，又是一個爆雷劇情。

「雪球」實際上是一種結構性產品的簡稱，如期權結構產品，存續期通常為1至2年，投資者均為專業投資者，包括銀行理財、私募基金等產品及機構投資者。

雪球之名也是愈滾愈大的之意，而結構性產品一般都會有一定的槓桿效應，才易於滾大，市好時，這桿桿之力，如同回報神器，但相反，市況不就的殺傷力，倘沒有其他對冲鋪墊，是可以跌至重傷或玩完的。

雪球事件，大約在2024年1月中，有投顧提醒某投資者，其參與的2022年1月13日中證500指數雪球於2024年1月15日到期，因該合約保證金為25%，期末價低於期初價25%以上，因此此次投資的200萬本金和票息皆零的通知截圖引發熱議。下圖便是綜合網上打趣圖：

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「4倍槓桿雪球產品爆倉」，沿於產品結構設計，上述雪球產品應為場外保證金而非保本產品，如25%的保證金比例，其名義本金為100萬元計算，投資者只需付25萬元保證金。如果發生敲入（下跌買入的操作）或到期跌幅高於保證金比例，便有可能出現本金票息皆零的情況。

「雪球」產品掛鈎標的以股指為主，證券公司主要使用股指期貨進行多頭對冲，一方面不直接對A股現貨市場帶來影響；另一方面其在股指期貨市場的對冲操作多為「低買高沽」，有利改善股指期貨「貼水」現象，也是證券公司的收益主要來源。

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據悉，證券公司是輪發生敲入（下跌買入的操作）的「雪球」產品規模佔比約為7%，較2022年4月的敲入規模少，且敲入點位元及產品到期日較分散。

承如港股為何要為內地爆雷埋單一文中解構，金融市場最怕的骨牌效應，殺傷力在連環殺，一如龐大的雪球從高處滾下，所經之處怵目驚心。

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