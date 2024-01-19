  • 23°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆雷系列】「雪球」爆炸 股市連環殺

財金 14:24 2024/01/19

分享：

分享：

市弱多驚嚇，內地市場聞「雪球」色變，又是一個爆雷劇情。

「雪球」實際上是一種結構性產品的簡稱，如期權結構產品，存續期通常為1至2年，投資者均為專業投資者，包括銀行理財、私募基金等產品及機構投資者。

雪球之名也是愈滾愈大的之意，而結構性產品一般都會有一定的槓桿效應，才易於滾大，市好時，這桿桿之力，如同回報神器，但相反，市況不就的殺傷力，倘沒有其他對冲鋪墊，是可以跌至重傷或玩完的。

雪球事件，大約在2024年1月中，有投顧提醒某投資者，其參與的2022年1月13日中證500指數雪球於2024年1月15日到期，因該合約保證金為25%，期末價低於期初價25%以上，因此此次投資的200萬本金和票息皆零的通知截圖引發熱議。下圖便是綜合網上打趣圖：

點擊圖片放大
+3
+2

「4倍槓桿雪球產品爆倉」，沿於產品結構設計，上述雪球產品應為場外保證金而非保本產品，如25%的保證金比例，其名義本金為100萬元計算，投資者只需付25萬元保證金。如果發生敲入（下跌買入的操作）或到期跌幅高於保證金比例，便有可能出現本金票息皆零的情況。

「雪球」產品掛鈎標的以股指為主，證券公司主要使用股指期貨進行多頭對冲，一方面不直接對A股現貨市場帶來影響；另一方面其在股指期貨市場的對冲操作多為「低買高沽」，有利改善股指期貨「貼水」現象，也是證券公司的收益主要來源。

點擊圖片放大
+3
+2

據悉，證券公司是輪發生敲入（下跌買入的操作）的「雪球」產品規模佔比約為7%，較2022年4月的敲入規模少，且敲入點位元及產品到期日較分散。

承如港股為何要為內地爆雷埋單一文中解構，金融市場最怕的骨牌效應，殺傷力在連環殺，一如龐大的雪球從高處滾下，所經之處怵目驚心。

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

 

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

「核心CPI 」增長放緩 日本「負利率」繼續？
今日
「核心CPI 」增長放緩 日本「負利率」繼續？
中等收入為何會有「陷阱」
今日
中等收入為何會有「陷阱」
ETF升了 會有溢價風險被叫停？
今日
ETF升了 會有溢價風險被叫停？
港股為何要為內地爆雷埋單？
今日
港股為何要為內地爆雷埋單？
中證監嚴打「違規減持」 被捉高管要把股份「買回來」？
今日
中證監嚴打「違規減持」 被捉高管要把股份「買回來」？
港股 市場動向 產品 基金 期權 期貨 私募基金 指數 A股 結構性產品

下一篇文章

「核心CPI 」增長放緩 日本「負利率」繼續？