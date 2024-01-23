【CES 2024】Nvidia三星蘋果 AMD AI新品晒冷

2024年科技潮什麼？全球科技界的神級展覽CES，絶對不容錯過，從國際科技巨擘蘋果、三星，intel、AMD、英偉達，由品牌鬥到產品，AI半導體、AI PC、芯片性能、面板/顯示器、AR/VR/XR、AI車載、機械人……等，本文都會一次過滿足你，讓你一文掌握最新的科技潮流。

AI 半導體硬體新品輪住出

主要的芯片廠商都為消費端的AI產品發布了度量身定制的新品。其中，英偉達新推出的RTX 40 SUPER系列AI加速顯卡在更加節能的前提下算力有較大幅度的提升；英偉達還推出基於微服務的ACE 軟體平台，提高開發者在遊戲和生成式AI軟體上的開發效率。

英特爾推出第 14 代酷睿處理器，作為其 AI PC 的主打解決方案。而AMD則分別為汽車和PC推出 Versal AI Edge XA 和 Ryzen 8040 處理器的解決方案，分別提高視覺信號處理推理能力和深度學習的流程效率。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

記憶體方面，美光為有AI功能的個人電腦度量身定制LPCAMM2 的DRAM模組。

海力士則發布可以更好支援AI加速運算的第五代HBM產品HBM3E，其交互速度相較上一代HBM提高1.3倍。聯想 （00992） 則推出10餘款不同的AI PC，在裝配新型AI計算存儲芯片的同時預裝了基於Copilot的大模型軟件。

面板、通信、AR/VR 新品迭出

面板方面，透明顯示面器成亮點，在先前OLED基礎上，三星推出全球首款透明 Micro-LED，LG、京東方展出的OLED透明顯示屏幕或在智能車窗零售商店等上的應用。

▼ 點擊圖片放大 +2

通信設備方面，Wi-SUN和Wi-Fi 7相對現行的Wi-Fi 6可以提高傳輸距離和傳送速率。會上有Skyworks，聯發科等通信廠家針對這兩種傳輸協議推出革新後的射頻與終端設備產品。

受益於蘋果Vision Pro即將發售，AR/VR/XR廣受關注，根據CES統計，共有約300家廠商展出AR/VR/XR相關產品。其中，高通最新推的驍龍XR+Gen2平台在處理器頻率，分辨度等較上一代有較大升級。

▼ 點擊圖片放大 +2

汽車 工業領域產品迭代繼續

智能駕駛方向，AMD、英偉達和英特爾各自為適配更多感測器和支持更高算力升級了計算平台。

感測器方面，內地雷射雷達製造商表現活躍，禾賽科技和速騰聚創分別推出了具有更高分辨率和更遠探測距離的車載雷射雷達產品。

載人飛行器高度1500英尺

韓國汽車巨頭現代則推出了可在1500英尺高度飛行的載人飛行器，計劃提供 25至40公里範圍的空中計程車服務。另外，尼康等展出的工業機器人和宇樹科技的機器狗也受到關注。

AI功能向邊緣伸展

CES發布的產品緊扣消費電子主題，展會上半導體、科技硬體公司展現AI在C 端（包括個人電腦，移動終端和汽車）的不同產品形態。

參考交銀國際的研究報告指，當前絕大部分AI任務都在雲端或數據中心完成，繼而通過網絡傳輸分發。將AI功能從雲端移到本地設備或者網絡邊緣或可説明半導體和硬件廠商拓寬收入來源。

該行認為，AI當地語系化和邊緣化或可在邊緣（個人電腦，汽車甚至移動設備）完成部分推理任務，但完成訓練任務的可能性較低。

資料來自：CES、交銀國際研究報告

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此