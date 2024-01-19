【CES 2024】科技巨擘激戰AI領域 （品牌篇）

商場如戰場，科技場除了鬥技術，還要鬥速度，誰慢了就可能被淘汰，每年CES都是科技界朝聖級別的存在，2024年在AI的推力下，眾品牌的新品幾乎都是乘AI大浪推進，本篇聚焦科技巨頭們的新品趨勢解讀。

英偉達新品 能耗減 助算力提升

英偉達在本次 CES 推出了 GeForce RTX 40 SUPER 系列，其中包括GeForce RTX 4080 Super、GeForce RTX 4070 Ti Super 和 GeForce RTX 4070 Super三款新品，價格在599至999 美元，如符合出口限制條例，將於2024年1月底之前發售。

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RTX 40 Super 作為英偉達最新一代個人電腦上的GPU芯片，或更好支持用戶在個人電腦上的遊戲體驗，説明創作者生成圖像和遊戲，提供更真實的遊戲體驗，強化光綫追蹤能力。交銀國際認為RTX 40 Super可增強用戶在個人電腦本地運算 AI 能力。性能方面，RTX 40 Super 系列支援500 多種 RTX 遊戲和 App，RTX 4080 Super 計算能力比 RTX 3090快1.7倍以上，RTX 4070 Super 在更小能耗的情況下提供比 RTX 3090 更快的算力。

ACE 微服務產品

在AI 的汽車應用上， 英偉達在會上宣布增程式電動汽車(EV)領域的先驅理想汽車已選擇NVIDIA DRIVE Thor集中式車載計算平台為其下一代車型賦能。

此外，電動汽車製造商長城汽車、極氪、小米汽車已在其新一代自動駕駛系統中採用NVIDIA DRIVE Orin平台。DRIVE Thor 被業界普遍認為是領先的自動駕駛平台，按英偉達的說法，DRIVE Thor為首個採用推理Transformer網絡算法引擎的自動駕駛汽車平台。而Transformer網絡演算法的基礎是將視頻數據作為單個感知幀來處理，使計算平台能夠隨著時間的推移具有處理更多數據的能力。

軟件方面，英偉達推出ACE微服務產品。作為一種開發軟件的架構和組織方法，微服務本質是有明確介面定義和相互通信方式的小型獨立服務（軟件功能）。使用者可以調用/組合這些小型獨立服務達到快速開發，同時提高軟件效率。而這些服務由各個小型獨立團隊負責開發，這可以擴寬軟件所覆蓋的生態系統。根據英偉達的資料，ACE微服務可以讓遊戲、工具和中介軟件開發者更便捷將最先進的生成式AI語音、動畫模型應用到遊戲中的虛擬數位人物裏。

英特爾 着力車載與AI布局

英特爾的AI戰略強調「Bringing AI everywhere/讓人工智能無處不在」，著眼於將AI賦能在不同設備上。作為AI PC概念推動者的英特爾，於本屆 CES發布了完整的酷睿第14代移動和桌面處理器系列，以及全新酷睿系列1移動處理器。據英特爾的數據，頂配的Intel Core i9-14900HX 裝配24或者32執行緒並達到 5.8 GHz 的主頻頻率。

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在車載芯片方面，英特爾為軟件定義車輛（Software defined vehicle, SDV）推出一個系列「片上系統（System on Chip, SoC）」，首批產品預計將於 2024 年底推出。

內地汽車製造商極氪（吉利旗下）或將成為第一家使用英特爾芯片人工智能系統廠商，雙方採用全新 SoC 合作打造下一代智能座艙系統，包括人工智能語音助理和視訊會議等。按照英特爾的說法，新的AI增強型 SDV SoC 系列芯片可以解決行業對功率和性能可擴展的關鍵需求，該系列芯片具有AI加速功能，可以實現「最理想的車載AI功能」。

同時，英特爾也展示了汽車自動駕駛技術，旗下專注於高級駕駛輔助系統與自動駕駛解決方案的公司 Mobileye 推出多種基於下一代 EyeQ 6 片上系統以及傳感和地圖軟件解決方案，其中包括構建全棧自動駕駛系統。

AMD攻邊緣AI計算產品

AMD 在 CES 推出了用於邊緣AI計算產品，這個名為 Versal AI Edge XA 的自適應SoC搭載AI引擎，為AI計算、視覺和信號處理提供強大支援，包括雷射雷達、毫米波雷達和攝像頭，可執行大量數據攝取和AI推理。

該SoC可加速高性能AI計算應用，提供先進的汽車設計、安全和安保功能。Versal AI Edge XA 算力從5個TOP到171個TOP，為設計人員提供了靈活的選擇。隨著 2024年初的首批設備發布，更多設備將於今年晚些時候推出。參與的汽車生態系 統合作夥伴包括 BlackBerry、Cognata、ECARX、Hesai、Luxoft、QNX、QT、 Robosense、SEYOND、Tanway、Visteon 和 XYLON。

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在PC和顯卡方面，AMD發布了最新的AMD Ryzen 8040系列處理器，其中整合了全套高性能計算技術，包括 Zen 4 CPU核心和內置Radeon 700系列圖形處理 器。Ryzen 8040在不需要獨立顯卡的情況下可以高清運行新一代遊戲，同時提供升級選擇以提高解析度和細節層次。

AMD 加強了AI生態系統建設，推出適用於筆記本和桌面PC的Ryzen AI軟件，並為Radeon 7900 系列顯卡發布與深度學習和機器學習工作流程相結合的軟件支援。這旨在為開發者提供更多使用桌面顯卡計算力的選擇，並不斷優化訓練與推理。

美光推新款慳位模組

美光科技在CES上宣布推出業界首款標準低功耗壓縮附加記憶體模（LPCAMM2）。根據美光的官方消息，LPCAMM2 模組基於LPDDR5X記憶體芯片，容量從16GB 到 64GB不等，能為PC提供更高的性能和能效、節約更多的空間、以及模組化的設計。美光預計LPCAMM2將在24年上半年投產。

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LPCAMM2 記憶體模組可以支援的數據傳輸速率達9600MT/s，高出DDR5 ODIMM 的6400MT/s達50%。LPDDR5X 雖然在延遲方面不如DDR5，但可以利用更高的數據傳輸速率抵銷。與焊接式LPDDR5X記憶體子系統相比，模組化外形不會增加LPDDR5X記憶體的延遲。而該產品或是這是自1997年推出SO-DIMM規格以來，用戶端PC首次引入顛覆性新外形尺寸。據美光的資料，其採用LPDDR5X 記憶體的LPCAMM模組與SODIMM記憶體相比，體積縮小了64%，功耗低61%，在PCMark 10 基本性能測試中速度提升了71%。

SK 海力士 以記憶體為中心

SK海力士在CES上強調公司「以記憶體為中心（Memory Centric）」的未來發展藍圖。雖然整個存儲市場在2023年由於前期庫存積壓行業企業收入利潤承壓，但AI對於新型DRAM設備HBM的需求或將使DRAM市場加速走出低谷。

SK 海力士的第五代HBM產品，HBM3E達到了1.18TB/秒的數據處理速度，相較於上一代HBM3產品，HBM3E的速度提升了1.3倍，數據容量擴大1.4倍，或可滿足人工智能市場快速處理海量資訊料需求。該產品還採用了Advanced MR-MUF2最新技術，散熱性能提升10%。對於運行人工智能解決方案的用戶而言，HBM3E 將有助於充分發揮其系統的全部潛能。

SK海力士計劃在2024年上半年將HBM3E投入量產，使客戶能夠加速發揮其人工智能系統的全部潛力。

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根據海力士的說法，公司或繼續加強擴大新型記憶體的研發，進一步提高DRAM 的頻寬，解決方案包括即將推出的 HBM4 和 HBM4E。

在協議測，SK力士還展示了CXL3（Compute Express Link）內存接口，這種基於PCIe的下一代互連協議或將之前適配PCIe接口的設備更好的連接在HBM3E上，拓寬HBM3E的應用場景。類似的公司還推出CMS4（Computational Memory Solution）試製品，將計算功能集成到CXL記憶體中的產品中。此外，產品還包括基於記憶體的加速器 AiMX5（Accelerator-in-Memory based Accelerator）專門用於 GDDR6-AiM 芯片的大語言模型的加速。

資料來源:CES、交銀國際