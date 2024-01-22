【爆雷系列】淡友揾食「靠嚇」 誰是淡友？

金融市場，從來都是資金博弈的天堂，現實點形容就是得米升天，失敗玩完，港股跌跌不休，恒指頻頻失守，自然又是市場博弈結果，淡友得勢，說句揾食「靠嚇」絕不為過。下文會有淡友靠嚇得食之道，還有誰才是淡友。

股市升跌，都有3組組成因素

資金、情緒、故事主題

不管升跌都離不開以上3個成因。

再回說，淡友「靠嚇」揾食，人心虛怯，任何風吹草動，都成淡友空襲的彈藥，就像2024年港股一樣，從淡友可以利用的彈藥，最猛的內地爆雷事件頻頻，最耐用的美國高息長掛，美國減息一延再延，資金部署如行軍糧草，錢不回頭，好友就後無援軍，還有美息美經濟與中港經濟周期的錯匹下，也會令所有穩市操作的難度大增，這無疑也為淡友添柴添火，令一個一跌再跌的大長跌浪難以扭轉。

所以，港股如何能擺脫頹勢，也只能看上述3組因素變化。

誰是淡友

淡友只是一個市場押注向淡一方的簡稱，實際上，甚少固定的人或機構，「淡友」更多是唯利是圖的投機者，在下跌贏面大時，其可以是淡友，相反，也可以是好友，

如果參考摩根士丹利分析數據，追蹤基準指數的被動型基金亦加入（淡友）行列，拋售中國資產，自月初至上周五，已淨賣出總值3億美元的A股和港股，判斷被動基金的拋售行為令下行壓力增加。

因此，淡友某程度也可以是大家常聞的機構或基金。

內地爆雷 港股斬倉式沽貨

內地爆雷的情況，主要是涉及投資產品無法兌付，導火綫也是因為價格端下跌觸發。參考內地媒體《第一財經》統計，去年以來，已有26家A股上市公司購買的信託理財產品到期無法兌付，共計金額近20億元（人民幣．下同），涉及信託公司共計5家，包括國通信託、外貿信託、中融信託、五礦信託、雲南信託。其中約有20家A股上市公告踩雷中融信託旗下產品。

逾期兌付的信託理財產品的預期年化收益率區間高達5.6%至7.2%，高於同期銀行存款、銀行理財等低風險理財產品的收益率。

部分觸雷的投資方能取回的本金，可能還不足產品發行支付的收益率高。

舉例：橫店集團旗下兩家上市公司橫店東磁（深：002056）、英洛華（深：000795）就雙雙踩雷。英洛華全資子公司聯宜電機一年前以1.2億元（人民幣‧下同）認購的「國通信託．天瑜四號單一資金信託」，預期年化收益率為5.35%，僅收回436.92萬元，其餘款項的收回存在不確定性。

橫店東磁2022年11月22日以自有資金3億元認購了國通信託．盈瑜一號單一資金信託，預期年化收益率為5.5%。截至去年11月25日，公司收回1375萬元，其餘可能存在無法按期兌付或全額兌付的風險。

承如學堂的爆雷系列解釋，爆雷事件的恐怖在於骨牌的連環效應，廣度是牽連必性，深度則跌幅的幾何級別，贖回潮引發資金洗倉式沽貨，在這輪港股跌浪中屢見不鮮。

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