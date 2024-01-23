港股好友 淡友 有樣睇？

金融市場中，尤其股市中，常聽港股好友、淡友，到底好友、淡友是如何劃分？好友就是好人,淡友就是壞人了?當中有無樣睇? 而好友淡友的舉操有何參考作用，下文將為大家解答。

大家若搜尋維基或投資相關資訊，官式的解說是：

看好股價會向上的可稱為「好友」（Bull Investors） 看淡股價會下跌的則稱為「淡友」（Bear Investors）

但實際上，投資場上只有利益掛帥，變臉更比翻書快，今日好友，明日淡友，不過是逐利行為，大家不必過於在意。除了市場上少數清晰人設的財金評論人或機構，一般來說，好淡友是「無樣睇」。

好淡友的操作的參考價值

市場上較多好淡友操作的參考，多屬衍生市場或指數、期貨類產品，如港股的恒生指數，在市況波動時，亦看資金的倉位部署作參考。

下圖是22/01/2024的港股牛熊證參考。

大家可以將倉位部署在當時指數之上的稱為好友，反之為淡友。

但現實的世界卻如螳螂捕蟬，黃雀不時在等待獵物進入射程範圍，像22/1周一時，恒指穿15000點，大量牛證「當場死亡」，而23/1憑中央多個「救市」、「穩市」消息傳出，恒指升穿15499，又一批熊證「即時死亡」。

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