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中央兩萬億救市 「平準基金」錢從何來？

財金 12:48 2024/01/25

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市傳中央以2萬億元（人民幣•下同）救市，方法是設立一個規模2萬億的的股市「平準基金」 ，這無疑是提振股市的大利好消息。不過，中央救市招招數以萬億元起跳，這次設立兩萬億元「平準基金」 背後資金又從何而來？是從國庫抽調？政府稅收（難道要加稅）？國企央企資源？又抑還有其他途徑？

首先，認識甚麼是或何謂「平準基金」：

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平準基金（Stabilization Fund）意指由中央銀行持有，且通過特定機構如證監會、財政部等以法定方式建立的基金，其根本職責是實現證券市場的穩定，防止暴漲暴跌。

平準基金的組建、操作、評價、管理都受到政策的影響或直接接受政府的指令，為證券監管部門服務，成為有效的證券市場直接監管手段之一。平準基金並非盈利性基金，而且盤子需足夠大，以對證券市場起到定海神針的功用

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香港經濟日報旗下《Money Times》在2023年10月24日引述中泰證券首席經濟學家李迅雷表示：

相信未來財政政策發力需向三方面破局......

其中一個方向就是

提高國企利潤上繳比例

報道原文，請見：李迅雷 財策三面發力破經濟困局

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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