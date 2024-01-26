  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
知識

新經濟
宏觀
財金
業績
財富
消費
科技

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挾倉潮】好友淡友互相挖坑

財金 11:57 2024/01/26

分享：

分享：

港股挾倉潮，實際就是好友淡友的角力，敗陣的一方便成為被挾的對象，而他們對戰的戰場，那麼你不參與其中，也可能無故被受牽連，恒指近年的表現，正是血一般的案例。

借鑑港股自1月22日低位反彈，恒指由當日的14794重返萬六的例子，好友明顯借中央連番發功挾倉—挾淡倉。中央3 大招，先亮出2萬億平準基金，再來是公布減存款準備金率（RRR），後加國企市值管理加入考評的消息，加上一眾上市公司股份紛紛回購、增持等行動，港股迎來了一個較像樣的反彈。

不過，大家可留意，上述最大「利好」端，即阿爺的操作，無論是2萬億平準基金，抑或是下調存款準備金率，實際都仍未正式操作，而港股的彈升的力量又從何而來？

港股靠什麼反彈？

金融市場厲害之處就是有「倍大神器」，無論市升市跌，都有賺錢的武器／工具可選，本篇便聚焦挾倉。

先說港股情況，在大市反覆下挫的趨勢持續，造淡賺錢的機會明顯高於造好，於是便吸引了大量淡友押注造淡或沽空，而基於突如其來的情況，如上文所言，阿爺連環出招，淡友即時被殺個措手不及，當好友買盤不斷增加，大市便會開始回穩，而淡友唯有斬倉或平倉，將進一步將港股推升，令指數升幅更為顯著，這現象被稱之為挾淡倉。

點擊圖片放大
+3
+2

如套用在個股，如被沽售的股份有買方大舉入市，則沽軍有可能全軍覆沒，而沽空者為求減輕損失，就要被迫反過來買回，以回補空倉，這亦是挾淡倉的操作。

在好友買盤及淡友回補空倉下，指數或股份便會被挾高。

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

中央救市 國企遭殃？
今日
中央救市 國企遭殃？
中央兩萬億救市 「平準基金」錢從何來？
今日
中央兩萬億救市 「平準基金」錢從何來？
港股好友 淡友 有樣睇？
今日
港股好友 淡友 有樣睇？
比特幣開始取代黃金了？
今日
比特幣開始取代黃金了？
中央救市 「三枝箭」連環射
今日
中央救市 「三枝箭」連環射
宏觀分析 降準 增持 港股 指數 恒生指數 回購 金融 沽空

下一篇文章

中央救市 國企遭殃？