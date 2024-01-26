【挾倉潮】好友淡友互相挖坑

港股挾倉潮，實際就是好友淡友的角力，敗陣的一方便成為被挾的對象，而他們對戰的戰場，那麼你不參與其中，也可能無故被受牽連，恒指近年的表現，正是血一般的案例。

借鑑港股自1月22日低位反彈，恒指由當日的14794重返萬六的例子，好友明顯借中央連番發功挾倉—挾淡倉。中央3 大招，先亮出2萬億平準基金，再來是公布減存款準備金率（RRR），後加國企市值管理加入考評的消息，加上一眾上市公司股份紛紛回購、增持等行動，港股迎來了一個較像樣的反彈。

不過，大家可留意，上述最大「利好」端，即阿爺的操作，無論是2萬億平準基金，抑或是下調存款準備金率，實際都仍未正式操作，而港股的彈升的力量又從何而來？

港股靠什麼反彈？

金融市場厲害之處就是有「倍大神器」，無論市升市跌，都有賺錢的武器／工具可選，本篇便聚焦挾倉。

先說港股情況，在大市反覆下挫的趨勢持續，造淡賺錢的機會明顯高於造好，於是便吸引了大量淡友押注造淡或沽空，而基於突如其來的情況，如上文所言，阿爺連環出招，淡友即時被殺個措手不及，當好友買盤不斷增加，大市便會開始回穩，而淡友唯有斬倉或平倉，將進一步將港股推升，令指數升幅更為顯著，這現象被稱之為挾淡倉。

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如套用在個股，如被沽售的股份有買方大舉入市，則沽軍有可能全軍覆沒，而沽空者為求減輕損失，就要被迫反過來買回，以回補空倉，這亦是挾淡倉的操作。

在好友買盤及淡友回補空倉下，指數或股份便會被挾高。