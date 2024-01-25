中央救市 國企遭殃？

外電傳出中央正籌集2萬億元人民幣的平準基金，用以投入股市，更預告資金來源，言之鑿鑿，連日提振股市恒指反彈逾7%或1,000點。股市迎來曙光，但有一點是讓投資者細思極恐的，所謂「羊毛出自羊身上」，如與報道所指國企要「上繳」巨資托市，在港上市國企及其股東，會否最終成為救市下的犧牲品？

這個憂慮並非不無道理，全因內地知名分析師、中泰證券首席經濟學家李迅雷早於2023年底已有相近的倡議。

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倘若國企上繳提高，而資金用作平準基金，對整體股市（平準基金買入A股，帶動股價回升，也連帶在港上市同公司的H股股價上升）有利，然而資金從國企境外募集，意味是從在港上市的國企公司荷包裡提款，若是如此，國企股及國企股投資者也會有相當的疑問/憂慮。

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外電報道指，2萬億元人民幣左右的股市平準基金，主要來自中國國有企業的離岸帳戶，透過滬港通、深港通投入A股，中央正在尋求籌集資金。中央也安排至少3000億元人民幣的資金，透過中國證券金融股份有限公司、中央匯金公司向A股進行投資。另外，支撐人民幣滙率也是本次措施的考量之一。

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中央兩萬億救市 「平準基金」錢從何來？

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