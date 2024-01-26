【中美鬥法】生物安全法玩殘醫藥板塊

中美角力，從2018年中美展開貿易戰至今，科技戰、金融戰，最近又鬥到「生物安全」法案，美國欲推生物安全法案，港股遭難，醫藥板塊首當其衝，藥明系慘遭空襲，到底什麼是生物安全法？

按中國的說法：

生物安全主要指由自然界生物、人類活動，特別是現代生物技術開發和應用對人體健康和生態環境產生的潛在威脅，以及對此採取的預防和控制措施。

按美國的體制

美國將生物安全戰略作為《國家安全戰略》的重要組成部分，在生物安全領域已先後發布《國家生物防禦戰略》、《國家衞生安全戰略2019-2022》、《美國衞生安全國家行動計劃》以及《全球衞生安全戰略》。

美國是次欲推生物安全法案，主要是美國眾議院成立的中美戰略競爭委員會提出一項，以確保外國生物技術公司無法獲得美國納稅人資金的法案。

據悉，美國國會在會議期間提出一項名為《生物安全法案》的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合。

提議者為美國共和黨猶他州參議員，名羅姆尼（Mitt Romney），其建議兩黨立法禁止與中國有聯繫的公司簽訂聯邦合同和融資機制，主要是確保美國納稅人的錢不能被用來補貼威脅美國安全的生物技術公司。

羅姆尼指中國生物技術公司正通過醫療診斷測試，收集世界各地數百萬人的基因和敏感健康數據，令中國能佔上風。

一旦法案頒布，該立法將限制聯邦資助的醫療服務提供者使用外國對手生物技術公司，是次涉及的公司有：華大基因集團及其子公司華大智造和Complete Genomics，以及藥明康德 （02359） 。

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