美國生物安全法案 玩殘醫藥板塊 （附法案通過流程）

美國生物安全法案，擾攘未停，藥明系等相關生物製藥股股股隨風上落。事件自1 月26日發酵，藥明系藥明生物 （02269） 及藥明康德 （02359） 股價幾近腰斬，最新消息指《生物安全法案》計劃推遲審議，並預料未來數周仍停留在眾議院委員會審議階段（見附圖流程），委員會至今仍未訂出下次審議日期。

按中國的說法：

生物安全主要指由自然界生物、人類活動，特別是現代生物技術開發和應用對人體健康和生態環境產生的潛在威脅，以及對此採取的預防和控制措施。

按美國的體制

美國將生物安全戰略作為《國家安全戰略》的重要組成部分，在生物安全領域已先後發布《國家生物防禦戰略》、《國家衞生安全戰略2019-2022》、《美國衞生安全國家行動計劃》以及《全球衞生安全戰略》。

美國是次欲推生物安全法案，主要是美國眾議院成立的中美戰略競爭委員會提出一項，以確保外國生物技術公司無法獲得美國納稅人資金的法案。

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據悉，美國國會在會議期間提出一項名為《生物安全法案》的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合。

提議者為美國共和黨猶他州參議員，名羅姆尼（Mitt Romney），其建議兩黨立法禁止與中國有聯繫的公司簽訂聯邦合同和融資機制，主要是確保美國納稅人的錢不能被用來補貼威脅美國安全的生物技術公司。

羅姆尼指中國生物技術公司正通過醫療診斷測試，收集世界各地數百萬人的基因和敏感健康數據，令中國能佔上風。

一旦法案頒布，該立法將限制聯邦資助的醫療服務提供者使用外國對手生物技術公司，是次涉及的公司有：華大基因集團及其子公司華大智造和Complete Genomics，以及藥明康德 （02359） 。

機構評看法：

標普全球評級表示，藥明康德今年或將面臨考驗，因為上述法案草案的後續發展和任何溢出效應，對藥明康德的業務運營和信用狀況十分重要。標普預估藥明康德2023年收入近400億元人民幣，其中6至7成來自美國。

不過，標普認為，此事目前不會對藥明康德信用狀況產生影響，因為法案本身是否獲得通過仍不確定，且承如本文列出的流程，法案進行討論需時，且內容可能隨時發顯變化。

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