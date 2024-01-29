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「限售股」緣何成中央攔截空軍借貨利器？

財金 15:39 2024/01/29

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中國繼續出招護市，最新針對造淡沽空行為堵漏，即時堵截「限售股」（Restricted Shares）借貨操作。「限售股」何方神聖，誰是持有者？停「限售股」借貨對股市助力有多大？為何堵沽空／融券操作要針對限售股？限售股有名單可找嗎？

中證監加強對限售股出借監管，宣布兩項措施，一.全面暫停限售股出借；二.將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為隔日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，措施一自1月29日起實施，措施二由3月18日起實施。

政策主要是堵截市場借貨沽空的行為，而重點針對限售股，那就是要防截機構／大戶、上市公司高管或大量持貨股東，把持有的「限售股」借出拋售的操作，因為，將限售股借出在市場拋售，是一種加速股票或股市價格下挫的行為，至於為何針對「限售股」，這個要由限售股本質，以及持貨人持有的價和量說起。

限售股（Restricted Shares）

限售股主要分兩部分構成：一類是股改產生的限售股；另一類是新股首次發行上市（IPO）產生的限售股。

限售股是指那些在一定期限內，不能在二級市場進行流通的股票。

限售股有因為定向增發或股權激勵而形成的限制性股票；也有財政部、國家稅務總局、法制辦和證監會共同確定的其他限制性股票。

限售股是上市公司在融資時發行的，由於持有的成本通常較低，所以股份有一定的鎖定期（一般為1至3年），避免持有者在取得股份後在短時間內套現，對股價產生大幅波動。

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限售股融券出借，相當於港股中的借貨沽空，詳見股市何解愈跌愈見鬼 

本欄借內地三折人生的打趣圖解說，以米代股。

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沽空者看淡米價，在市場找到有存貨的米商，透過支付成本費用後，空軍便在市場售出借來之米，沽米後米價逐跌，於是空軍便可以更低價格買入大米還米給米商，空軍以賺取借賣買的差價獲利。

限售股融券，原先是抑制A股「逢新必炒」，在市場上屬防過熱，不理性炒上的制度，是科創板以及全面註冊制推行後逐漸推廣的一項制度創新，惟在市況不濟的情況下，此項制度卻成了沽空者將股票股市質低獲利的放大器，惹來政策的阻截。

 

 

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資學堂

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