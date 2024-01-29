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AMC 中國四大資產管理公司成絶響？（附最新架構圖）

財金 16:23 2024/01/29

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時代更迭，成立25年的中國四大資產公司成絶響，而AMC即中國信達、中國東方和中國長城等三家資產管理公司（AMC）也會隨着新一輪改革方案，劃入中投公司。

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往昔的四大資產管理公司，3間歸中投，1間歸中信集團，即中國華融早已劃入中信集團，並於近期更名為中國中信金融資產。

25年前的歷史任務

據內地官媒介紹，四大資產管理公司乃成立於1999年，國務院批准設立中國華融、中國信達、中國東方、中國長城四大AMC，用以剝離、處置國有四大行等金融機構的不良資產。而後來四家公司完成股份制改革，同時中國華融 （02799） （公司網頁已更名中國中仆信金融資產）、中國信達 （01359） 也在香港上市。

經過多年的發展，四大AMC已發展至持有多張金融牌照的金融控股公司。中國信達、中國東方和中國長城三大AMC劃入中投系，而中投實際為中國財政部旗下機構。

中投系3間資產管理公司

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中信系資產管理公司

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中國信達在中港擁有7間從事不良資產經營和金融服務業務的平台子公司，包括南洋商業銀行有限公司、信達證券股份有限公司、中國金谷國際信托有限責任公司、信達金融租賃有限公司、中國信達（香港）控股有限公司、信達投資有限公司、中潤經濟發展有限責任公司。截至2022年底，中國信達員工約1.4萬人，總資產達人民幣逾1.6萬億元。

中國東方在全大陸共設26家分公司，下轄中華聯合保險集團股份有限公司等10家一類子公司，業務涵蓋不良資產經營、保險、銀行、證券、基金、信托、信用評級和海外業務等，員工總數5萬多人。截至2022年底，中國東方集團總資產逾人民幣1.2萬億元。

中國長城目前服務網絡遍及大陸全國30個省、自治區、直轄市和香港特別行政區，設有32家分公司，旗下擁有長城華西銀行、長城國瑞證券、長生人壽保險等8家控股公司。

中國投資有限責任公司（簡稱「中投公司」）則成立於2007年9月29日，旨在實現中國國家外匯資金多元化投資。中投公司下設三個子公司，分別是中投國際有限責任公司、中投海外直接投資有限責任公司和中央匯金投資有限責任公司。

至於中信集團，經過幾番改組後，財政部實為代表國務院履行出資人責任的部門，中信乃國務院准設的大型綜合國企。

欄名 : 投資學堂

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