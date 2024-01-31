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【絶對零度】突破人類極低温製冷 -273度的中國創舉

財金 13:12 2024/01/31

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絕對零度（absolute zero）實際是遠低於零度的新科技，在科技界更是一種不斷「下降」的新突破。國際科研期刊公布，目前成功製冷已至零下273.056度，而此前中國只能製冷至零下271度。絕對零度實際是熱力學的最低温度，所以每個突破都是「向下」進發的，絕對零度是粒子動能低到量子力學最低點時物質的温度。

絕對零度也是僅存於理論的下限值，相等於攝氏温標準的零下273.15度（即−273.15℃），而中國科研團隊最近取得技術突破，相對之前製冷零下271度，再往下推。

創造無氦之極

另一突破是，人類約100年進入極低温製冷領域，是用上液態氦 ，此前仍未能別出他途，不過是次研究成功無氦下達到極低温，是人類科技的一大躍進。

極低温製冷機可以為例如超導量子計算機提供接近絕對零度的極低温運行環境，並且在凝聚態物理、材料科學、深空探測等前沿技術領域廣泛應用。

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撰文 : 許江明

欄名 : 科技新知

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