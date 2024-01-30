陳啟宗退任恒隆董事長 回顧「金句王」昔日金句

恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 聯合 1月30日公布，陳啟宗將退任集團董事長、執行董事及執行委員會主席之職位，其子陳文博則被推選為集團董事長及執行委員會主席，所有職位調動將於4月26日舉行股東周年大會完結後生效。陳啟宗過去一直是媒體報道焦點，全因他敢言本色，被外界視為「金句王」。本文整合《香港經濟日報》及市場其他媒體的資料，回顧他以往一些「金句」。

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