陳啟宗退任恒隆董事長 重温「金句王」昔日金句 財金 08:44 2024/01/31 分享： 分享： 恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 聯合 1月30日公布，陳啟宗將退任集團董事長、執行董事及執行委員會主席之職位，其子陳文博則被推選為集團董事長及執行委員會主席，所有職位調動將於4月26日舉行股東周年大會完結後生效。陳啟宗過去一直是媒體報道焦點，全因他敢言本色，被外界視為「金句王」。本文整合《香港經濟日報》及市場其他媒體的資料，回顧他以往一些「金句」。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 許江明 欄名 : 財金史話 最新專欄文章 卡塔爾如何從海灣小國崛起？ 2024/01/26 卡塔爾如何從海灣小國崛起？ 中國經濟變奏 「核工廠」變「雪糕廠」？ 2024/01/22 中國經濟變奏 「核工廠」變「雪糕廠」？ 俄烏以巴紅海危機同時傾 「達沃斯論壇」變化解爭端平台？ 2024/01/17 俄烏以巴紅海危機同時傾 「達沃斯論壇」變化解爭端平台？ 日指破34000關創新高 恒指3年多前在其之上？ 2024/01/12 日指破34000關創新高 恒指3年多前在其之上？ 【芒格逝世】二戰老兵、投資長勝將軍 終局戰敗於阿里 2023/12/01 【芒格逝世】二戰老兵、投資長勝將軍 終局戰敗於阿里 陳啟宗 恒隆地產（00101） 恒隆 恒隆集團（00010） 經濟 港股