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虛擬貨幣 原來未被世界定性

財金 19:26 2024/01/30

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虛擬貨幣（Virtual Currency）當中，加密貨幣有大家熟悉的比特幣Bitcoin，以太坊(ETH)等，隨着將有更多比持幣現貨ETF出台，幣價廣獲看好，但原來何為虛擬貨幣？全世界都未有國際公認的標準案，其到底是貨幣、商品還是證券？就連美國自己都給不出答案，甚至仍在爭拗得火紅火綠。

美國多番爭議無果

美國證券交易委員會主席Gary Gensler一直認為，一切加密貨幣除比特幣（Bitcoin）以外都是證券（Everything other than Bitcoin is a security）（2019年），既然是證券，那麼就應該歸美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission, SEC）管，因此，SEC狀告兩大虛擬貨幣交易所幣安（Binance）和Coinbase，無牌經營證券。

SEC與 Coinbase 互相駁火

SEC指控：

Coinbase非法經營未經註冊的證券交易所、經紀商和清算機構，其加密質押服務（Staking）涉及未經註冊的證券銷售和發行。

Coinbase反駁：

監管機構採取「執法監管」（用執法的方式來實現監管的目的）的方式，令市場無所適從，嚴重阻礙行業的發展，並主張駁回此案。

支持者反應：

來自Coinbase的部分支持者認為：

SEC試圖將一類全新的資產，強行納入現有的證券（Security）定義，從而跳過美國國會的立法程序，超出了SEC的權力許可範圍，違反了三權分立（行政、立法、司法）的基本原則。

後果一：Coinbase獲法院支持

這可能會嚴重阻礙美國證監會主席Gary Gensler通過各種執法行動，以監管加密貨幣業務的努力。

事實上，自Gensler擔任SEC主席以來，他已對多種加密貨幣，涉嫌違反證券規則的行為，提起了50多項執法行動，引起行業的強烈不滿。

後果二：SEC戰勝Coinbase

Gensler能夠繼續推進其倡議，更多的代幣將被歸類為證券，從而被納入證券的監管領域，SEC將更加容易監管整個加密貨幣行業。

虛擬貨幣的屬性，至今還未結論，從上述相方爭拗看，單是美國邊廂，要等定案結果估計需時。

欄名 : 投資學堂

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