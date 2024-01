虛擬貨幣 原來未被世界定性

虛擬貨幣(Virtual Currency)當中,加密貨幣有大家熟悉的比特幣Bitcoin,以太坊(ETH)等,隨着將有更多比持幣現貨ETF出台,幣價廣獲看好,但原來何為虛擬貨幣?全世界都未有國際公認的標準案,其到底是貨幣、商品還是證券?就連美國自己都給不出答案,甚至仍在爭拗得火紅火綠。

美國多番爭議無果

美國證券交易委員會主席Gary Gensler一直認為,一切加密貨幣除比特幣(Bitcoin)以外都是證券(Everything other than Bitcoin is a security)(2019年),既然是證券,那麼就應該歸美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC)管,因此,SEC狀告兩大虛擬貨幣交易所幣安(Binance)和Coinbase,無牌經營證券。

SEC與 Coinbase 互相駁火

SEC指控:

Coinbase非法經營未經註冊的證券交易所、經紀商和清算機構,其加密質押服務(Staking)涉及未經註冊的證券銷售和發行。

Coinbase反駁:

監管機構採取「執法監管」(用執法的方式來實現監管的目的)的方式,令市場無所適從,嚴重阻礙行業的發展,並主張駁回此案。

支持者反應:

來自Coinbase的部分支持者認為:

SEC試圖將一類全新的資產,強行納入現有的證券(Security)定義,從而跳過美國國會的立法程序,超出了SEC的權力許可範圍,違反了三權分立(行政、立法、司法)的基本原則。

後果一:Coinbase獲法院支持

這可能會嚴重阻礙美國證監會主席Gary Gensler通過各種執法行動,以監管加密貨幣業務的努力。

事實上,自Gensler擔任SEC主席以來,他已對多種加密貨幣,涉嫌違反證券規則的行為,提起了50多項執法行動,引起行業的強烈不滿。

後果二:SEC戰勝Coinbase

Gensler能夠繼續推進其倡議,更多的代幣將被歸類為證券,從而被納入證券的監管領域,SEC將更加容易監管整個加密貨幣行業。

虛擬貨幣的屬性,至今還未結論,從上述相方爭拗看,單是美國邊廂,要等定案結果估計需時。