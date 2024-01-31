【龍年搶閘】 香港首隻比特幣現貨ETF 搶亞洲第一

繼美國首個比特幣現貨ETF通關，香港亦密鑼緊鼓，據悉，監管機構已加急提速審批流程，計龍年第一擊，推出首隻香港比特幣現貨ETF。比特幣受多方看好，甚至隱隱有比特幣取代黃金的說法下，在美國仍糾纏於虛擬貨幣定性，香港能搶佔先機比特幣甚至更多虛擬貨幣市場先機嗎？

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香港比美國超前

論規模、論排頭，香港和美國鬥搶虛擬貨幣市場，牌面勝率不高，不過，在虛擬貨幣的屬性上，香港比美國卻是超前的存在。

因為，目前美國對虛擬貨幣的定性，不僅未能給不出答案，且監管機構與幣商間的爭拗，卻如火如荼，反觀香港，在全世界還未能為虛擬貨幣定性時，香港證監會對虛擬資產的定義和監管，已非常清晰。基本上所有能夠以數碼方式用作交易、轉帳、支付以至投資的價值代表（Representation）都是虛擬資產（Virtual Asset），而所有虛擬資產交易所都需要向證監會領取虛擬資產服務提供者牌照（VATP）。

下一步做好完善虛擬資產及穩定幣的監管，就能讓虛擬資產行業快速發展。而香港首隻/或首批比特幣ETF，據悉已計劃2月10日農曆新年後推出，嘉實香港已於1月26日向香港證監會提交現貨比特現貨ETF申請。

投資比特幣與比特幣現貨ETF 的分別

1.持有比特幣現貨ETF≠直接持有比特幣

比特幣現貨ETF投資者毋須直接持有比特幣，但可透過持有比特幣現貨ETF的操作享有比特幣價格帶來的回報。一般比特幣ETF是以比特幣期貨合約當作標的資產，比特幣現貨ETF的標的資產則是比特幣。每一隻比特幣現貨ETF都由一家公司管理，這家公司把持有的比特幣發行成股票，這些股票可以在傳統股市交易。

2.買賣手續、支付成本不同

比特幣ETF的投資者，並不直接持有任何比特幣。而且金融公司會收取交易、管理一隻比特幣ETF的手續費。相比之下，直接投資比特幣是支付一筆手續費，但不用再付錢予管理資產的一方。