又罰錢 滙豐淪英美提款機？

銀行違規失職而遭監管部門罰款時有所聞，然而罰款金額之巨、密度之高，滙豐 （00005） 可算是當中表表者。繼2023年12月傳出滙豐因客戶無貨沽空而遭南韓重罰80億韓圜（約4700萬港元）後，新近又因數年來在保護部分儲戶方面嚴重失職，而遭英倫銀行罰5740萬英鎊（約5.7億港元），創下英倫銀行旗下監管機構審慎監管局（PRA）有史以來第二大罰款，僅次去年對瑞士信貸 （Credit Suisse） 的8700萬英鎊罰款。

綜合媒體報道資料，滙豐遭監管罰款多屬大額數字，如英國金融行為監管局（FCA）2021年對滙豐控股一英國子公司處以罰款6,400萬英鎊（6.3億港元），2023年也曾被美國證券交易委員會（SEC）罰款1500萬美元（約1.2億港元）。滙豐為何經常遭英美等國輪流重罰？又有何方法應對？

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

事實上，中國人民銀行及本港證監會均曾對滙豐的違規進行罰款，然而近年罰款所涉及的金額遠較英、美等監管機構同期處罰為低，遂易被市場遺忘。

為應對政府監管，自2008年雷曼兄弟倒閉以來，銀行對合規的資源投放大增，合規主任（Compliance）應運而生，較從前更備受重視。

▼ 點擊圖片放大

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此