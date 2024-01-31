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滙豐又遭罰錢 淪英美提款機？

財金 18:01 2024/01/31

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滙豐 （00005） 遭英美罸款,近年似是不時發生,銀行違規失職遭監管部門罰款，金額動軋過億美元，而滙豐被罸的密度之高，很易讓人聯想成「提款機」。

繼2023年12月傳出滙豐因客戶無貨沽空而遭南韓重罰80億韓圜（約4700萬港元）後，新近又因數年來在保護部分儲戶方面嚴重失職，而遭英倫銀行罰5740萬英鎊（約5.7億港元），創下英倫銀行旗下監管機構審慎監管局（PRA）有史以來第二大罰款，僅次去年對瑞士信貸 （Credit Suisse） 的8700萬英鎊罰款。

綜合媒體報道資料，滙豐遭監管罰款多屬大額數字，如英國金融行為監管局（FCA）2021年對滙豐控股一英國子公司處以罰款6,400萬英鎊（6.3億港元），2023年也曾被美國證券交易委員會（SEC）罰款1500萬美元（約1.2億港元）。滙豐為何經常遭英美等國輪流重罰？又有何方法應對？

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事實上，中國人民銀行及本港證監會均曾對滙豐的違規進行罰款，然而近年罰款所涉及的金額遠較英、美等監管機構同期處罰為低，遂易被市場遺忘。

為應對政府監管，自2008年雷曼兄弟倒閉以來，銀行對合規的資源投放大增，合規主任（Compliance）應運而生，較從前更備受重視。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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