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【爆雷系列】資金盤出事 30億量化私募走佬

財金 19:22 2024/01/31

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內地再有爆雷事件傳出，事件涉及「資金盤」，量化私募捲走30億元人民幣，內地私募圈為之震驚，到底「資金盤」是什麼來着？

從港人的角度，從字面看「資金盤」可能會讓人遐想，是大戶、機構等實力資金，可惜內地說的「資金盤」卻是和龐氏騙局（Ponzi scheme）看齊的「禍害」。

至於「量化私募」又是什麼，對本港投資者而言，也許用英文（Hedge Fund）大家更為熟悉，即對冲基金或套利基金，內地又稱避險基金，是指由金融期貨、期權等衍生工具與金融機構結合後以盈利為目的金融基金。

資金盤，翻查內地的解釋是：

用直銷倍增原理，以滾動或靜態資金流通形式的金字塔傳銷騙局。

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資金盤之所以會爆煲的關鍵在於：

沒有造血功能。如比喻在人體，那就是活不長，而在市場上，沒有造血功能的產品，就只能靠左補右補，補到不能再補便爆煲，一如傳銷上的騙局，用新增會員的錢支付前面會員收益的平台，一旦沒有新的用戶，這營運模式就瀕臨崩潰。

資金盤的壽元：

一般資金盤的存活很少多於3年，最後不是爆煲就是走佬收場，更貼切的比喻就像接氣球的遊戲，隨着氣球不斷爆大，又不斷轉至別的接手者，最後是看爆在誰的手上。

30億帶跑事件：

內地傳出30億帶跑事件的主角，名毛崴，涉事人以磐京股權基金投資管理（上海）有限公司（下稱「磐京投資」）為主體，幕後操盤杭州瑜瑤私募基金管理有限公司（下稱「杭州瑜瑤」）、深圳匯盛私募基金管理有限公司（下稱「深圳匯盛」）等私募，以「資金盤」操作狂吸資金。直至毛崴去年11月被抓，旗下「王國」群龍無首，杭州瑜瑤、深圳匯盛連環違約，而引爆「30億量化私募跑路」事件。

資金盤爆煲前，有5個徵兆可留意

1. 頻繁改制

凡一個盤子頻密更改制度，就要留意盤子是否快陷入入不敷支，擠泡沫，某些瞭解資金盤內部情況的人員，意識危險會先行撤出。

2. 平台突然死APP頻常

可能經常出現無法登入，又或者登入後，數據無法載入，登入版面「白板」頻現或經常維持無法登入狀。這可能反映擠擁登入，當眾人輪番「割韭菜」時，公告的顯示可能是：

因為人數增加，所以需要程式員加班修改之類

當遇到這種不尋常情況時，就大家最好提高警覺，因為資金盤實際的人數能否造成塞網塞APP成疑。

3. 平台大力推出各種優惠活動

當平台拿出超常規的優惠推廣，積極鼓勵充值時，就要提高警惕，防範專案方支撐不下，需要快速圈錢走佬。

至於正規平台和黑平台的差異，是賺錢的邏輯點與獲利點是否清晰明確，搞不懂的話，最好不要冒險。

4. 平台跑路流言四起

平台若出現跑路流言，寧可信其有不可信其無，必須重視事件，及處理跟進自家投資。

5.拿不出錢 一拖再拖

這是才是最重要爆煲前兆，平台亦會想盡方法，以各種理由或新的交易制度拖延出資，如公司被某某部門例行檢查，平台需要關閉平台數天，這都是危險先兆。

金融市場的操作日新月異，但騙人的手法，卻萬變不離其中，風險與回報是伴生的關係，搞不懂，聽不明的投資產品或計劃，最好還是免沾為妙。

欄名 : 投資學堂

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